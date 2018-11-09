Жуков подвел промежуточные итоги реализации мартовского послания президента

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков подвел промежуточные итоги реализации послания президента РФ от 1 марта 2018 года и отметил, что к настоящему времени выполнены 67 из 101 пункта плана.

"План включает 101 пункт. К настоящему времени исполнены 67 пунктов плана. Много социально значимых вопросов решено. Например, принят закон, который повышает уровень безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей", — сказал Жуков РИА Новости.

Парламентарий добавил, что ратифицирована Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения, принят закон по бесплатной перевозке обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также принят закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума.

"Из 34 оставшихся пунктов: 25 законопроектов приняты в первом чтении, 6 законопроектов готовятся к рассмотрению в первом чтении, 3 пункта Плана находятся в стадии разработки", — рассказал первый зампред ГД.

Жуков пояснил, что по пункту, касающемуся ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте, правительством России был одобрен план действий, предусматривающий комплекс мероприятий, в том числе разработку законопроектов со сроком исполнения до 2022 года.

"Также депутаты совместно с правительством России готовят предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, направленные на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости. Кроме того, готовятся к рассмотрению законопроекты о цифровых правах, о совершенствовании правового регулирования в сфере потребительского кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг", — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта огласил послание Федеральному собранию. Среди приоритетов, которые выделил президент — улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексация, адресная социальная помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Значительное внимание он уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.