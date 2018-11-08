В Москве Богданов принял делегацию Организации исламского сотрудничества

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию генерального секретариата Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с заместителем генсекретаря Абдуллой Алимом, сообщает МИД РФ.

"Были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия между Российской Федерацией и ОИС в политической, экономической и гуманитарной областях… Были рассмотрены вопросы урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций в государствах Ближнего Востока и Африки, являющихся членами ОИС", — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Кроме того, по сообщению министерства, в тот же день консультации с делегацией ОИС по проблематике двусторонних отношений, усилиям по урегулированию региональных конфликтов, проблемам межцивилизационного и межконфессионального диалога, а также вопросам соблюдения прав человека провел специальный представитель министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям Константин Шувалов.

Организация Исламского сотрудничества — международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. До 2011 года называлась Организация Исламская конференция. Объединяет 57 стран. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.

Шестого ноября международный комитет Совфеда на своем заседании поддержал кандидатуру Рамазана Абдулатипова на должность постоянного представителя РФ в ОИС, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Ранее в поддержку Абдулатипова высказался профильный комитет Госдумы. Сам Абдулатипов сообщил РИА Новости, что парламентарии обсуждают его кандидатуру, но назначает президент.