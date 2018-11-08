Бастрыкин временно отстранил от должности главу СК по Приморью

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин временно отстранил от служебных обязанностей руководителя подразделения ведомства по Приморскому краю Сергея Грызыхина за низкие показатели работы следственного управления, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в четверг в Следственном комитете состоялось оперативное совещание, на котором подведены итоги работы ведомства за 9 месяцев 2018 года.

"С учетом низких показателей работы следственного управления по Приморскому краю председатель СК России принял решение временно отстранить от исполнения служебных обязанностей руководителя этого подразделения Сергея Грызыхина и поручил начать проведение в отношении него служебной проверки", — сказала Петренко.

По ее данным, Бастрыкин намерен выехать в Приморский край и провести там личный прием граждан.

Кроме того, до конца года Бастрыкин поручил проверить работу следственных управлений, в чей адрес на совещании были высказаны претензии. "По результатам этих проверок при наличии оснований будут приняты кадровые и управленческие решения", — подытожила Петренко.