МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" утвердил уполномоченных партии на избирательных кампаниях в Единый день голосования 2019 года.
Уполномоченные будут представлять партию на довыборах в Госдуму по одномандатным округам, на выборах губернаторов, мэром региональных столиц, региональных и местных депутатов.
По словам Турчака, 8 сентября 2019 года в 15 регионах пройдут прямые губернаторские выборы, в 13 регионах предстоит избрать новый состав региональных парламентов, в 22 городах и административных центрах пройдут выборы местных депутатов, в трех региональных столицах — выборы мэров, а кроме того состоятся довыборы в Госдумы по двум округам.
"В нынешнем концепте мы возлагаем большие надежды на то, что этот институт более глубоко будет погружаться в тему избирательных процессов, которые будут проходить в регионах", – сказал депутат.
Все предлагаемые на пост уполномоченных кандидатуры хорошо известны, добавил Турчак.
"Нет сомнений, что они с этой задачей справятся", – заключил он.