МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президиум генерального совета "Единой России" утвердил уполномоченных партии на избирательных кампаниях в Единый день голосования 2019 года.

"Прошедший избирательный цикл, несмотря на результаты, которые мы получили — а это более 60% депутатских мандатов, полученных "Единой Россией" — ставит перед нами задачу совершенствования системы управления избирательными кампаниями в регионах, на региональном и муниципальном уровне", – сказал секретарь генерального совета Андрей Турчак.

Уполномоченные будут представлять партию на довыборах в Госдуму по одномандатным округам, на выборах губернаторов, мэром региональных столиц, региональных и местных депутатов.

По словам Турчака, 8 сентября 2019 года в 15 регионах пройдут прямые губернаторские выборы, в 13 регионах предстоит избрать новый состав региональных парламентов, в 22 городах и административных центрах пройдут выборы местных депутатов, в трех региональных столицах — выборы мэров, а кроме того состоятся довыборы в Госдумы по двум округам.

Заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов заявил, что институт уполномоченных – не новая форма взаимодействия партийцев с региональными отделениями. По его словам, все уполномоченные – публичные лица партии, которые четко должны себя позиционировать в регионе во взаимоотношении с местными элитами и СМИ.

"В нынешнем концепте мы возлагаем большие надежды на то, что этот институт более глубоко будет погружаться в тему избирательных процессов, которые будут проходить в регионах", – сказал депутат.

Все предлагаемые на пост уполномоченных кандидатуры хорошо известны, добавил Турчак.

"Нет сомнений, что они с этой задачей справятся", – заключил он.