В Совфеде рассказали, как Россия будет исполнять решения ЕСПЧ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия не может заморозить признание юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), но вправе отложить исполнение его решений, если они будут противоречить национальным интересам РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Признание юрисдикции ЕСПЧ в России невозможно заморозить. Но существует достаточно правовых механизмов для того, чтобы было отложено исполнение решений ЕСПЧ, которые требуют принятия мер, не соответствующих национальным интересам", — цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.

По его словам, такой вывод следует из ратифицированного Россией протокола номер 15, дополняющего преамбулу Конвенции о защите прав человека и основных свобод указанием на субсидиарную роль Европейского суда по правам человека по отношению к национальным правовым системам и наличие у государств-участников "определенной свободы усмотрения при применении Конвенции на национальном уровне".

"В настоящее время в области исполнения решений ЕСПЧ много чисто правовых моментов, которые выходят за пределы вопросов, связанных только с защитой прав и свобод, и затрагивают суверенитет Российской Федерации", — констатировал Клишас.

Он добавил, что по тем вопросам, по которым есть решения ЕСПЧ, стандарты, принятые в России, "зачастую выше", чем на международном уровне, в частности по вопросам гражданства.