Россия надеется, что США будут уделять внимание нормализации отношений

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве надеются, что Вашингтон, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию, будет уделять внимание нормализации отношений с РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хочется надеяться, что несмотря на очень сложную внутриполитическую обстановку внутри Соединенных Штатов Америки, они смогут уделять внимание вопросам нормализации отношений между нашими странами. Вот в этом мы точно заинтересованы", — сказала она на брифинге в Москве.

По ее словам, РФ имеет все законные основания развивать двусторонние отношения с США на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе.

"Мы очень надеемся, что этот русофобский запал, который мы наблюдали многие годы, эта фейковая история относительно российского вмешательства в американские выборы, эти придумки относительно неких русских хакеров, все это завершится. Есть все-таки, к сожалению, опасения, что сейчас начнется новый раунд этих вымыслов, но мне кажется, сами уже американцы должны понять всю абсурдность – многие и так уже понимают – бесконечного обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США, не предоставляя при этом никаких доказательств", — отметила Захарова.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин также заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования "вмешательства" в выборы и предполагаемых связей РФ с Дональдом Трампом, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, и на развитие отношений между странами.