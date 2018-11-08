Путин отметил высокий уровень отношений между Россией и Южной Кореей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Первого российско-корейского межрегионального форума и отметил высокий уровень отношений между РФ и Южной Кореей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отношения между нашими государствами находятся на весьма высоком уровне. Налажен содержательный политический диалог, продуктивное взаимодействие на самых различных направлениях", — говорится в телеграмме.

Российский президент также отметил, что всё большую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют контакты между регионами, дальневосточные регионы РФ поддерживают прямые связи с провинциями и городами Республики Корея, разрабатывают совместные проекты. По его мнению, такое партнёрство способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию регионов обеих стран, укреплению взаимопонимания и доверия между народами России и Южной Кореи.

Путин выразил уверенность, что форум пройдёт в конструктивном ключе, предоставит хорошую возможность для обмена практическим опытом, а также для запуска новых перспективных и взаимовыгодных инициатив.