В МИД оценили возможность нормализации отношений с США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия не может рассчитывать на быструю нормализацию отношений с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не видим оснований рассчитывать на то, что произойдет их (отношений РФ и США) быстрое улучшение", — сказал Рябков журналистам.

По словам Рябкова, "к сожалению, политики в США, как те, кто заседает в конгрессе, так и те, кто входит в исполнительную власть, на протяжении последних лет убедили себя в абсолютно немыслимых представлениях о том, какова роль России в мире, находятся в плену своих собственных иллюзий, не могут преодолеть фантомные боли".

"Им нужно собраться с силами и подумать, что происходит. В этой обстановке рассчитывать на нормализацию мы не можем", — отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что Россия продолжит "терпеливо объяснять партнерам в Вашингтоне, что это не тот путь, который отвечает интересам их страны, не только нашей".