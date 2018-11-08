Число кандидатов на выборах губернатора Приморья достигло 20

Вид на Русский мост из бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото

Вид на Русский мост из бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Еще два самовыдвиженца подали в избирком Приморья документы для участия в выборах губернатора края, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

Таким образом, число выдвинутых кандидатов достигло 20 человек, среди них 10 самовыдвиженцев и 10 кандидатов от политических партий.

"Документы подали ещё два самовыдвиженца — Жанна Семукова и Александр Мамошин", — сказала Камаева.

По данным местных СМИ, Семукова – директор частной школы в Уссурийске, Мамошин является генеральным директором ООО "Астракомфорт" во Владивостоке, полковником Уссурийского казачьего войска, в 2002 — 2006 годах он был депутатом законодательного собрания Приморского края.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Приморского края началось 26 октября, оно завершится 18 ноября. Новые выборы пройдут 16 декабря. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.