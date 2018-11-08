МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты фонда "Петербургская политика" считают, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и глава Владимирской области Владимир Сипягин находятся только на старте медленного формирования управленческих команд.

Фургал и Сипягин стали губернаторами по итогам выборов в сентябре.

"В отличие от Иркутской области, ни Фургал, ни Сипягин не проектировали всерьез сценарий собственной победы. Поэтому они не пытались заранее ни создавать "теневые кабинеты", ни выстраивать коалиции, откуда могли бы черпать свой кадровый резерв. Управленческий опыт этих губернаторов также ограничен, вследствие чего они не располагают устоявшимися командами единомышленников, объединенных совместным опытом работы. Фактически новые губернаторы не получили своих "100 дней", исторически полагающихся победителям, и по сути находятся только на старте медленного формирования управленческих команд", — говорится в рейтинге фонда за октябрь.

По мнению экспертов фонда, в Хабаровске это привело к активному заимствованию кадров из прежней администрации, во Владимире – к паузе в кадровых изменениях.

Отмечается, что из-за притязаний депутатов согласовывать кадровые решения глава Владимирской области пока ограничивается назначением советников и председателей комитетов и лишением реальных полномочий части выдвиженцев экс-губернатора Светланы Орловой, номинально сохраняющих ранг заместителей губернаторов. В то же время можно ожидать, что в ближайшие полгода федеральный центр воздержится от подчеркнуто недружественных жестов в отношении оппозиционных губернаторов и предпочтет демонстрировать нейтралитет, добавляют эксперты фонда.

При этом в случае серьезных эксцессов новые главы регионов и местные элиты, вероятно, окажутся на пороге серьезного выяснения отношений относительно причин образовавшегося управленческого паралича – особенно во Владимирской области, добавили в фонде.