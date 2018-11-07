В Ингушетии намерены возродить населенные пункты на границе с Чечней

Митинг в Магасе против принятия соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Архивное фото

Митинг в Магасе против принятия соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 7 ноя — РИА Новости. Власти Ингушетии намерены возродить малонаселенные села на границе с Чеченской Республикой, первым из них планируют возродить селение Даттых в Сунженском районе республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. С 16 октября закон вступил в силу.

В среду приграничные селения Даттых и Алкун посетил премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев, который на совещании с руководителями региональных министерств и ведомств заявил, что первоочередная задача — вернуть жителей в село Даттых, которые покинули его в неспокойные годы.

"Руководством республики принято принципиальное решение возродить село. Освоение малонаселенных приграничных сел Ингушетии — важное дело, за которое нужно ответственно взяться", — приводит пресс-служба слова премьер-министра.

В настоящее время в селе функционирует администрация, но постоянно в нем проживает всего несколько семей. "Евлоев поручил составить списки бывших жителей села, готовых вернуться в него, и отметил, что в 2019 году в Даттыхе начнется строительство школы на 120 ученических мест, а также детского сада на 60 мест", — уточняет пресс-служба.

По ее данным, в ближайшие дни начнется ремонт гравийной автодороги, ведущей в село, ресурсоснабжающим организациям поставлена задача возобновить подачу газа и электроэнергии, а минсельхозу Ингушетии премьер поручил проработать вопросы поддержки фермерских хозяйств.

"В этом районе прекрасные условия для развития личных подсобных хозяйств. Не сомневаюсь в том, что найдутся люди, готовые создать здесь фермерские хозяйства и производить экологическую продукцию", — заметил Евлоев.

Отмечается, что он поручил региональному минэкономразвития в течение месяца подготовить предложения по социально-экономическому развитию приграничных сел Сунженского района.