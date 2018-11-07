Путин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи в ходе визита в Сингапур

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Сингапур побеседует с премьерами Японии, Малайзии, Индонезии, президентом Южной Кореи, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Естественно, мы воспользуемся пребыванием в Сингапуре для проведения двусторонних встреч. В частности, уже запланированы беседы с премьер-министром Малайзии (Мохамадом) Махатхиром, премьер-министром (президентом) Индонезии (Джоко) Видодо, президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии (Синдзо) Абэ. Прорабатываются некоторые другие контакты, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном", — сказал Ушаков.