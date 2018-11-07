В Совфеде создали Совет по продвижению проектов и программ женщин

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду приняли решение о создании при Совфеде Совета по продвижению проектов и программ женщин.

По словам вице-спикера СФ Галины Кареловой, идея совета родилась на прошедшем в сентябре в Санкт-Петербурге II Евразийском женском форуме и была продиктована общим желанием участников продолжить активное взаимодействие женского сообщества.

"О необходимости создать постоянную площадку, которая будет действовать между форумами, много говорили и наши соотечественницы, и зарубежные гости. Это связано как с задачей реализации положений принятого на Форуме итогового документа, так и со стремлением активнее развивать сотрудничество и объединять усилия в продвижении прогрессивных проектов, презентованных на форуме", — сказала Карелова.

Форум дал хороший импульс для развития новых форматов международного взаимодействия. В частности, на нем впервые прошло заседание Международного клуба женщин-губернаторов, впервые состоялся саммит женщин-дипломатов, был презентован Женский деловой альянс БРИКС, сформировано сообщество женщин-экспортеров, партнерство женщин-волонтеров и благотворителей, отметила сенатор.

"Мы рассчитываем, что новый консультативный орган сыграет объединяющую роль и станет катализатором позитивных процессов и в международном сотрудничестве, и в совершенствовании женской повестки", — пояснила Карелова.

Планируется, что первое заседание совета по продвижению женских проектов и программ пройдет до конца года.