В ЦИК прокомментировали жалобы КПРФ по выборам в Хакасии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия рассматривает жалобы КПРФ по ходу избирательной кампании в Хакасии не только своевременно, но и раньше установленных законодательством сроков, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии в среду.

По словам зампреда ЦИК РФ, претензии о несвоевременном рассмотрении жалобы кандидата на пост главы республики, представителя КПРФ Валентина Коновалова поступили от члена ЦИК Евгения Колюшина в ходе предварительного заседания Центризбиркома во вторник. Булаев объясняет это тем, что в Центризбирком поступило три одинаковых жалобы от разных представителей КПРФ, среди которых была рассмотрена жалоба от главы партии Геннадия Зюганова. По сообщению Булаева, 21 октября в ЦИК поступила жалоба от председателя КПРФ Геннадия Зюганова на возможные нарушения в ходе избирательной кампании в Хакасии, а затем такая же, "строчка в строчку" жалоба от Коновалова. Позднее аналогичная жалоба, "такая же развернутая, с такими же предложениями", поступила от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

"Жалоба Геннадия Андреевича Зюганова была оперативно рассмотрена: 26 октября ЦИК дал поручение рассмотреть ее, а 2 ноября ответ по этой жалобе был направлен и Зюганову, и господину Коновалову. Поэтому все претензии в данном случае эмоциональные, которые Евгений Михайлович (Колюшин, член ЦИК, представляющий КПРФ) высказывал, не совсем обоснованы. Я хотел бы сейчас обратить внимание на то, что жалобы были рассмотрены не только своевременно, а значительно раньше всех сроков, которые были установлены законом", — сказал Булаев, отметив, что ответ по данным жалобам был направлен и в прокуратуру Хакасии.

Булаев пояснил, что ЦИК внимательнейшим образом рассмотрел жалобу от председателя партии КПРФ и попросил остальных "не выпрыгивать из штанов" и не заваливать ЦИК одинаковыми жалобами.

Зампред ЦИК РФ также отметил, что ответ по данным жалобам был направлен и в прокуратуру Хакасии.

Ранее выдвинутый КПРФ Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы Хакасии, второй тур выборов назначен на 11 ноября. В первом туре 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов, призвав и Коновалова отказаться от участия.