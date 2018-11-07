В Хакасии на выборах начала работать ассоциация наблюдателей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" начала работать на выборах губернатора Хакасии, второй тур которых состоится в субботу, сообщил РИА Новости федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Он отметил, что на данный момент нарушений, которые могли бы повлиять на результаты избирательного процесса, не выявлено.

"Да мы будем вести и ведем мониторинг. Наблюдателей на участках не будет, потому что закон об общественном наблюдении в регионе не принят. Одна из организаций, которая входит в НОМ, "Корпус за чистые выборы" заключила соглашение еще раньше о взаимодействии. Поэтому наши представители выезжают — если какие-то поступают вопросы, жалобы, то они выезжают, рассматривают, и основная задача наша — это снять те вопросы, которые возникают, и максимально содействовать реализации избирательных прав, чтобы ничего не мешало", — сказал Коломойцев РИА Новости в среду.

По его словам, на данный момент нарушений не было зафиксировано. "Пока каких-то жалоб, которые могут повлиять на результаты, нами не зафиксировано", — сказал Коломойцев.

Он добавил, что НОМ имеет достаточное количество представителей организации на месте для качественного мониторинга. "У нас есть представители, они подключают своих членов и так далее, поэтому у нас там достаточное количество, необходимое для мониторинга на месте", — заключил Коломойцев.

Второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов.