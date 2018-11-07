Матвиенко отметила готовность России к диалогу с США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия готова к диалогу с США на всех уровнях, в том числе и по линии контактов лидеров двух стран, но пока после промежуточных выборов в Америке все слишком непредсказуемо, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы заинтересованы в диалоге между нашими странами на всех уровнях, в том числе между лидерами РФ и США", — сказала парламентарий. В то же время, по итогам промежуточных выборов в конгресс в американской политике все слишком непредсказуемо, нужно выждать, полагает она.

Оценивая последние заявления американских политиков, Матвиенко призналась, что "скорее скептично" относится к возможности конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном в настоящее время.

Сенатор отметила, что, по предварительным итогам, в палате представителей большинство будет у демократов, а сенат остается за республиканцами. "Это оставляет узкий коридор возможностей для президента США. На мой взгляд, будет продолжаться раскол и внутриполитическая борьба в США", — сказала Матвиенко.

По ее мнению, эта нестабильная ситуация будет переноситься и на международную повестку, на международные институты, эта турбулентность будет влиять и на Россию.

"Будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и такое же понимание (о необходимости контактов) будет у истеблишмента США, что диалог с Россией просто необходим как для улучшения двусторонних отношений, так и как важный фактор стабильности в мире", — заключила спикер Совфеда.