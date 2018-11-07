Американские сенаторы пригласили российских коллег посетить США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские сенаторы получили приглашение от американских коллег посетить США, это может произойти после выборов, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"По парламентской линии мы готовы к диалогу. Мы имеем приглашение для группы сенаторов посетить США. Я думаю, это может состояться после выборов. Посмотрим, подтвердится ли это предложение", — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что российские законодатели готовы к переговорам, "нам есть о чем говорить, есть, что предложить", — сказала она.