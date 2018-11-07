Совфед ратифицировал протокол к конвенции против принудительного труда

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в среду ратифицировали протокол к Конвенции №29 относительно принудительного или обязательного труда 1930 года.

Конвенция определяет общепризнанное в мировом сообществе требование о недопущении принудительного и обязательного труда, меры по формированию достойной позиции работника в рамках трудовых отношений.

Ратификация протокола будет способствовать признанию достижений РФ в сфере защиты трудовых прав граждан, укреплению ее позиций в данной сфере на международном уровне, позволит эффективно обмениваться опытом с государствами, ратифицировавшими протокол.