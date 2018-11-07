МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 11 ноября в Париже не планировалась, сообщения о ее отмене — неправда, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это неправда. Она просто не планировалась, она не могла отмениться", — ответил Песков на вопрос, соответствует ли действительности информация об отмене встречи.

В понедельник, 5 ноября, МИД Израиля заявил, что Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 11 ноября в Париже. 7 ноября телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на источник в канцелярии главы израильского правительства сообщила, что Россия и Израиль согласовали встречу своих лидеров в Париже, но отменили ее после того, как Франция попросила воздержаться от посторонних мероприятий на полях торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

О том, что формат мероприятий в Париже не предполагает возможностей для двусторонней встречи Путина и Нетаньяху, ранее говорил российским журналистам израильский министр Зеев Элькин, который регулярно берет на себя функции переводчика и доверенного лица главы правительства в контактах с РФ.