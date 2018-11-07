Песков оценил возможность нормализации отношений с США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Радужных перспектив по нормализации отношений России и США на горизонте не наблюдается, между странами много проблем, которые надо обсуждать, сами они не рассосутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, скажем так, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается. Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалог, ибо перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют нашего российско-американского общения. Это проблемы стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся", — сказал Песков.