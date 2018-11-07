Совфед отправил в отставку замгенпрокурора Гуцана и Семчишина

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании дал согласие на освобождение Александра Гуцана и Ивана Семчишина от занимаемых ими должностей замгенпрокуроров РФ.

Оба они ранее написали заявление с просьбой об отставке.

Как сообщил во вторник представитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, Семчишин уходит на пенсию по выслуге лет, а Гуцан — на другое место работы. По словам глава конституционного комета Совфеда Андрея Клишаса, информация о том, что это за место, появится в ближайшее время.

В соответствии с Конституцией, представление об освобождении Семчишина и Гуцана в Совфед внёс президент.

После отставки Гуцана и Семчишина освободятся уже три места замгенпрокурора. Первое стало вакантным после гибели в начале октября занимавшего эту должность Саака Карапетяна.