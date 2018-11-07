В ГД внесут проект о штрафах для кандидатов, снявших кандидатуру на выборах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Фракция КПРФ внесёт в среду в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы с выдвинувшихся на выборы в главы региона и снявших свою кандидатуру, сообщил журналистам зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

"Мы сегодня вносим закон, по которому будет установлено, если он будет принят Государственной Думой, финансовая ответственность кандидата за снятие с выборов и партии, которая его выдвинула", — сказал Афонин.

Депутат уточнил, что средства от штрафов подразумевается направлять в региональный бюджет.

Он также пояснил, что законопроект разработан в в связи со сложившей ситуацией на выборах в Хакасии. По его словам, бюджет региона пополнился бы на 15 миллионов рублей, если бы такой закон уже действовал.

Второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов.