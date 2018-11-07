ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назначил на должность первого зампреда краевого правительства Игоря Аверина, а на должность министра промышленности и транспорта региона Константина Пепеляева, сообщается на сайте краевого правительства.

Либерал-демократ Фургал избран губернатором Хабаровского края в сентябре, за него проголосовали 70% избирателей. Прежний губернатор, единоросс Вячеслав Шпорт набрал 28% голосов. После избрания новый глава региона заявил о создании правительства профессионалов независимо от их партийной принадлежности.

"Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжения о назначении на должность первого заместителя председателя краевого правительства Игоря Аверина. На этом посту он будет курировать вопросы экономического развития региона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Игорю Аверину 60 лет. С 2000 года он занимал различные должности в аппарате полномочного представителя президента РФ в ДФО, в 2011 году был назначен помощником полпреда. В 2012-2013 году работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Также власти сообщили о назначении Константина Пепеляева министром промышленности и транспорта. При прежнем губернаторе 56-летний Пепеляев занимал должность министра строительства — с августа 2016 года по ноябрь 2018 года.

Ранее сообщалось о 13 назначенных членах нового правительства края. Большинство из них ранее занимали посты в команде Шпорта.