Ищенко пошел на новые выборы главы Приморья самовыдвиженцем

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Коммунист Андрей Ищенко, участвовавший в сентябрьских выборах главы Приморья, решил пойти на новые выборы самовыдвиженцем, соответствующие документы он подал в избирательную комиссию, сообщила РИА Новости секретарь регионального избиркома Наталья Камаева.

В субботу региональное отделение КПРФ решило не выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья. По словам Ищенко, это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов.

"Сегодня Ищенко подал документы на участие в выборах самовыдвиженцем", — сказала Камаева.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке и всего подал более 30 исков. Через краевой суд Ищенко пытался обжаловать решение избиркома о признании результатов выборов недействительными. Суд 12 октября отклонил этот иск, коммунист обжаловал решение в Верховном суде России.

На прошлой неделе избирком начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.