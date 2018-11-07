На выборы губернатора Приморья заявился седьмой самовыдвиженец

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Еще один самовыдвиженец — депутат думы Михайловского района Приморья Александр Коваленко — подал в избирком края документы на участие в выборах главы региона, сообщает комиссия.

"Шестого ноября 2018 года в избирательную комиссию Приморского края выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона еще один кандидат — Коваленко Александр Игоревич. Субъект выдвижения – самовыдвижение", — говорится в сообщении.

Коваленко — индивидуальный предприниматель, депутат думы Михайловского муниципального района Приморского края на непостоянной основе.

На заседании избиркома 7 ноября будет принято решение об открытии специального избирательного счета кандидату.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Приморского края началось 26 октября, оно завершится 18 ноября. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Ранее сообщалось, что среди подавших документы в избирком — шесть самовыдвиженцев, в их числе врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.