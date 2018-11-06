Россия и Испания создадут группу для борьбы с фейковыми новостями

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Россия и Испания создадут группу по кибербезопасности, которая займется недопущением и расследованием распространения недостоверных новостей, аналогичных тем, которые появились в разгар каталонского кризиса. Такое решение было принято на встрече в Мадриде глав МИД России и Испании Сергея Лаврова и Жозепа Борреля.

"Мы выразили озабоченность по поводу распространения фальшивых новостей", — заявил на пресс-конференции испанский министр. По его словам, эта была "одна из самых важных тем" переговоров. Также он отметил, что с идеей создания такой группы выступил российский министр.

"Я рад, что сам министр предложил создать группу по кибербезопасности, чтобы проанализировать масштабы проблемы и избежать того, чтобы это было трением в наших отношениях", — добавил Боррель. Он также напомнил, что Испания никогда не заявляла, что за распространением фейковых новостей стоят российские власти или российское правительство. "Это были некоторые российские СМИ", — сказал он.

Боррель также поблагодарил Россию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Испании в связи с событиями в Каталонии.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не вмешивалась в каталонский кризис и заинтересована в сохранении территориальной целостности Испании. Путин назвал "глупостью" обвинения в том, что за кибератаками может стоять Россия.

Москва призывала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".