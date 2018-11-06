Лавров сожалеет, что на ГА ООН не стали обсуждать выход США из ДРСМД

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что проблему выхода Вашингтона из договора о РСМД не стали обсуждать на ГА ООН, так как, видимо, многие страны не хотели ссориться с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда о намерении США было публично заявлено, мы предложили с учетом действительно глобальной важности этого договора обсудить складывающуюся ситуацию на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и внесли соответствующее предложение — предложение о том, чтобы провести дискуссию по этому вопросу", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

"К сожалению, предложение не прошло, многие просто, наверное, не захотели с американцами ссориться, особенно небольшие страны", — добавил он.

Министр отметил, что его удивило голосование по этому вопросу европейских стран. По его словам, весь Евросоюз проголосовал против обсуждения этой темы на ГА ООН.

Он добавил, что уже по итогам визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона стало ясно, что в Вашингтоне приняли решение о договоре и вопрос стоит лишь о сроках формального выхода.

"Из контактов с ним и в ходе встречи с президентом Путным, и в ходе переговоров в Совете Безопасности РФ, и в нашем министерстве мы поняли, что решение уже принято, речь идет только о том, когда конкретно официально запускать процедуру выхода США из этого договора", — заявил он.