МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что проблему выхода Вашингтона из договора о РСМД не стали обсуждать на ГА ООН, так как, видимо, многие страны не хотели ссориться с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда о намерении США было публично заявлено, мы предложили с учетом действительно глобальной важности этого договора обсудить складывающуюся ситуацию на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и внесли соответствующее предложение — предложение о том, чтобы провести дискуссию по этому вопросу", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.
"К сожалению, предложение не прошло, многие просто, наверное, не захотели с американцами ссориться, особенно небольшие страны", — добавил он.
Он добавил, что уже по итогам визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона стало ясно, что в Вашингтоне приняли решение о договоре и вопрос стоит лишь о сроках формального выхода.
"Из контактов с ним и в ходе встречи с президентом Путным, и в ходе переговоров в Совете Безопасности РФ, и в нашем министерстве мы поняли, что решение уже принято, речь идет только о том, когда конкретно официально запускать процедуру выхода США из этого договора", — заявил он.