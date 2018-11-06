Рябков и замглавы МИД Эквадора обсудили двусторонние проекты

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с коллегой из Эквадора Андресом Тераном международные проблемы и вопросы двухстороннего сотрудничества, стороны подчеркнули необходимость продолжения сверки и координации позиций на многосторонних площадках, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Стороны условились предпринять конкретные шаги по приданию импульса двусторонним проектам в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах.
Как отмечается, консультации прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-эквадорской межправительственной конвенции об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и протокола к ней.