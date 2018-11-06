Рябков и замглавы МИД Эквадора обсудили двусторонние проекты

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с коллегой из Эквадора Андресом Тераном международные проблемы и вопросы двухстороннего сотрудничества, стороны подчеркнули необходимость продолжения сверки и координации позиций на многосторонних площадках, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Шестого ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел политические консультации с заместителем министра иностранных дел Республики Эквадор Андресом Тераном. Обстоятельно рассмотрен широкий круг актуальных международных и региональных проблем, текущие вопросы российско-эквадорского сотрудничества", — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны условились предпринять конкретные шаги по приданию импульса двусторонним проектам в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах.

"Подчеркнута необходимость продолжения сверки и координации позиций на многосторонних площадках. Выражено намерение способствовать расширению взаимодействия России с интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна", — добавили в ведомстве.

Как отмечается, консультации прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-эквадорской межправительственной конвенции об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и протокола к ней.