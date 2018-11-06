МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Консенсус в Евросоюзе в настоящее время выстраивается на позиции русофобского меньшинства, те, кто понимает контрпродуктивность нынешней ситуации с антироссийскими санкциями, должны сделать первый шаг в рамках ЕС и договориться о том, как дальше выстраивать отношения с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Относительно санкций: я уже упоминал, что Испания — среди тех стран, которые понимают ненормальность нынешнего положения в том, что касается отношений России и Евросоюза. Если ЕС готов делать шаги по выправлению этой ситуации, то мы точно не останемся в долгу и ответим взаимностью", — заявил Лавров после переговоров с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

При этом он напомнил, что "историю" с санкциями "затевала" не Россия. "Исхожу из того, что желающие нормализовать отношения, те, кто понимают совершеннейшую контрпродуктивность нынешней ситуации, должны сделать первый шаг в рамках Евросоюза и там договориться о том, как они будут дальше выстраивать отношения с Россией. Мы понимаем, что ЕС действует на основе консенсуса, но… пока же консенсус в Евросоюза в отношении России выстраивается на основе наименьшего общего знаменателя, на основе позиции русофобского очень агрессивного меньшинства", — подчеркнул Лавров.