Россия не может не обращать внимания на усиление НАТО, заявил Лавров

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Москва заинтересована в нормализации отношений с ЕС, но Россия не может не обращать внимание на усиление присутствия НАТО вблизи своих границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в Мадриде. Во вторник он провел переговоры с главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

"Мы обменялись мнениями относительно нынешнего состояния отношений между Россией и ЕС. С обеих сторон есть искренняя заинтересованность в том, чтобы эти отношения нормализовать. Со своей стороны мы не можем не обращать внимание на такой серьезный дестабилизирующий фактор в Евро-Атлантике, как активизация деятельности НАТО на российских границах", — сказал Лавров по итогам переговоров.

Двадцать пятого октября в Норвегии стартовали крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО вблизи границ РФ: в отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника были задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии. Продемонстрировать себя в действии альянс обещает на суше, на море, в воздухе, а также в киберпространстве.