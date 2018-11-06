Комитет Госдумы подержал проект о расширении полномочий детских омбудсменов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект, расширяющий и уточняющий полномочия детских омбудсменов в субъектах РФ.

В пояснительной записке к проекту, внесенному президентом РФ Владимиром Путиным, отмечается, что институт уполномоченных по правам ребенка является дополнительной гарантией, обеспечивающей реализацию и защиту прав и законных интересов детей.

"Законопроект направлен на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребенка не только на федеральном уровне, но и в субъектах Российской Федерации, а также на создание эффективных механизмов защиты прав и законных интересов детей", — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, уполномоченный будет назначаться на должность президентом РФ сроком на пять лет. Порядок назначения в субъекте будет устанавливаться региональным законодательством. Проект закона определяет полномочия деятельности детского омбудсмена и правовое положение уполномоченных в регионах, а также их сферу деятельности и задачи.