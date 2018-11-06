Комитет Госдумы рекомендовал освободить от должности двух аудиторов СП

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента освободить от должности аудиторов Счетной палаты РФ Владимира Катренко и Александра Жданькова.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что на рассмотрение поступили представления за подписью президента РФ Владимира Путина о досрочном освобождении от должности Катренко и Жданькова.

Кроме того, согласно предложению комитета, фракциям ГД рекомендовано представить свои кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты до 14.00 12 ноября.