ЦИК нашел нарушения в работе избиркома Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя — РИА Новости. ЦИК РФ в ходе проверки избиркома Челябинской области нашла нарушения по распределению бюджетных средств при проведении выборов депутатов Госдумы в 2016 году предыдущим составом региональной комиссии, сообщила пресс-служба избирательной комиссии области.

По данным избиркома региона, в соответствии с утвержденным от 5 декабря 2017 года планом ЦИК РФ с 22 октября по 2 ноября в избирательной комиссии области проводилась плановая выездная аудиторская проверка финансового контроля расходов на обеспечение функций комиссии региона. Проверялся период выборов депутатов Госдумы РФ 2016 года, которые проводились предыдущим составом избиркома области, а также избирательной кампания по выборам президента РФ в 2018 году.

"По факту проверки существенных замечаний в работе комиссии допущено не было. За проверяемый период выборов депутатов Госдумы должностными лицами предыдущего состава комиссии был допущен ряд нарушений по распределению средств федерального бюджета на финансирование подготовки и проведение выборов депутатов", — цитирует пресс-служба слова председателя облизбиркома Сергея Обертаса.

В целом, по его словам, говоря школьным языком, за весь проверяемый период "нам поставили твердую четверку".

Как сообщала ранее областная прокуратура, проверка в региональной избирательной комиссии нашла факты превышения должностных полномочий председателем комиссии. Так, в результате установления завышенных размеров премий в соответствии с распоряжениями председателя комиссии в 2017 году произведены незаконные начисления и выплаты премий четырем лицам, в том числе самому председателю в размере более 2,5 миллиона рублей, уточняла прокуратура.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании.