МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит полиции без решения суда получать у операторов связи данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан в целях поиска этих лиц.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко, подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.

В настоящее время законами "О связи" и "Об оперативно-розыскной деятельности" не урегулирован порядок получения таких сведений правоохранительными органами, что не позволяет им использовать данную информацию при организации поиска пропавших людей, пояснял ранее один из авторов законодательной инициативы, сенатор Андрей Клишас. Принятие законопроекта, по его словам, позволит оперативно получить соответствующую информацию и предотвратить гибель людей из-за не предпринятых вовремя мер по их поиску и спасению.

Законопроект также разрешает абонентам сотовых операторов удаленно давать согласие гражданину на передачу сведений о его местоположении третьим лицам. Подобный способ получения согласия актуален в ситуациях, когда абонент не может явиться в офис оператора связи. Например, заблудившийся человек, находясь в зоне действия сети связи, сможет дистанционно выразить согласие на передачу сведений о своем местоположении родственникам или спасательным отрядам.

Сейчас для дачи согласия на передачу сведений о своем местонахождении владелец мобильного телефона должен прийти в офис оператора связи и написать соответствующее заявление.