МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит полиции без решения суда получать у операторов связи данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан в целях поиска этих лиц.
В настоящее время законами "О связи" и "Об оперативно-розыскной деятельности" не урегулирован порядок получения таких сведений правоохранительными органами, что не позволяет им использовать данную информацию при организации поиска пропавших людей, пояснял ранее один из авторов законодательной инициативы, сенатор Андрей Клишас. Принятие законопроекта, по его словам, позволит оперативно получить соответствующую информацию и предотвратить гибель людей из-за не предпринятых вовремя мер по их поиску и спасению.
Сейчас для дачи согласия на передачу сведений о своем местонахождении владелец мобильного телефона должен прийти в офис оператора связи и написать соответствующее заявление.