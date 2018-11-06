Путин: надо наращивать работу с иностранными государствами в сфере ВТС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. РФ должна наращивать работу с другими странами в сфере ВТС, имеющиеся возможности важно использовать для модернизации промышленности, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Опираясь на накопленный богатый опыт, необходимо и далее последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами. Имеющиеся возможности в сфере ВТС важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки нашей науки, для формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны", — приводятся его слова на сайте Кремля.