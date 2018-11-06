Посол Турции в России заявил об уходе с поста

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Посол Турции в России Хюссейн Дириоз заявил, что покидает свой пост и вернется в Анкару в течение двух месяцев.

Ранее источник в дипломатических кругах в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция назначила нового посла в РФ, им стал глава консульской службы турецкого МИД Мехмет Самсар.

"Подходит к завершению срок моих полномочий, и в течение двух месяцев я покину Россию. Пока не знаю, какой пост займу по возвращении в Турцию, но убежден, что работу с Москвой мы продолжим", — сказал посол журналистам.

Дириоз работает в должности посла Турции в Москве с 2016 года.