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Политика

Кадыров поручил возродить упраздненный в 1944 году Галанчожский район

(обновлено: 13:50 06.11.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкРамзан Кадыров. Архивное фотоРамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил перед правительством региона задачу возродить горный Галанчожский район на границе с Ингушетией, упраздненный после депортации в 1944 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 28 октября 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. С 16 октября закон вступил в силу.

После подписания договора о разграничении границы с Ингушетией власти Чечни приступили к развитию приграничных территорий. Как сообщила пресс-служба, Кадыров прямо в горах, у моста через реку Фортанга на границе с Ингушетией, провел в понедельник выездное совещание правительства с участием спикера парламента Магомеда Даудова, глав администраций и профильных ведомств. Он объявил 2019-й годом развития Галанчожского района.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров ответил на вопрос об объединении Чечни и Ингушетии
"На приграничных с Ингушетией территориях нужно создать самые лучшие условия для туристов и жителей республики. В частности, Галанчожский район необходимо возродить, благоустроить, сделать его доступным и удобным для посещения. Для этого мы приложим все силы. Я уверен, что результаты не заставят долго себя ждать. В течение пары лет эта территория станет одной из самых привлекательных для туристов и гостей, а также превратится в один из крупных животноводческих центров республики", — обозначил Кадыров задачи власти.

По его словам, территория будет застроена гостиницами, новыми дорогами, созданы условия для инвесторов.

"Мы построим здесь гостиницы, проложим дороги, займемся восстановлением и реставрацией древних чеченских башен, культовых сооружений, обеспечим необходимой инфраструктурой наш исторический комплекс. Создадим отличные условия для желающих вести свой бизнес, вложить инвестиции. Эти места в состоянии стать главными поставщиками мясомолочной продукции. Мы откроем здесь школы, детсады и другие учреждения, если потомки бывших жителей начнут возвращаться. Это удивительный по своей красоте край", — подчеркнул Кадыров.

Он поручил ответственным министрам ускоренными темпами вести прокладку дорог, построить новый мост через реку, начать активную подготовку к Году района.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Галанчожский район, распложенный в центре республики, был одним из крупнейших до депортации 1944 года, в него входило до 140 сел, на юге он граничит с Грузией. В феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало Галанчожский район, включив его территорию в состав Ачхой-Мартановского, Сунженского, Итум-Калинского районов. После реабилитации чеченскому населению было запрещено селиться в районе, который считается историческим для чеченцев. По преданию, оттуда ведут начало все коренные тейпы, сформировавшие народ. Там находится много исторических памятников: старинные башни, развалины замков, склепы и озеро Галанчож.

В 2012 году по инициативе Кадырова район был воссоздан как отдельная административно-территориальная единица. Власти республики проложили дорогу, начали реконструкцию исторических башен, однако динамичного развития местности в последующие годы не наблюдалось.

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