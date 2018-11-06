Кадыров поручил возродить упраздненный в 1944 году Галанчожский район

ГРОЗНЫЙ, 6 ноя- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил перед правительством региона задачу возродить горный Галанчожский район на границе с Ингушетией, упраздненный после депортации в 1944 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
После подписания договора о разграничении границы с Ингушетией власти Чечни приступили к развитию приграничных территорий. Как сообщила пресс-служба, Кадыров прямо в горах, у моста через реку Фортанга на границе с Ингушетией, провел в понедельник выездное совещание правительства с участием спикера парламента Магомеда Даудова, глав администраций и профильных ведомств. Он объявил 2019-й годом развития Галанчожского района.
По его словам, территория будет застроена гостиницами, новыми дорогами, созданы условия для инвесторов.
"Мы построим здесь гостиницы, проложим дороги, займемся восстановлением и реставрацией древних чеченских башен, культовых сооружений, обеспечим необходимой инфраструктурой наш исторический комплекс. Создадим отличные условия для желающих вести свой бизнес, вложить инвестиции. Эти места в состоянии стать главными поставщиками мясомолочной продукции. Мы откроем здесь школы, детсады и другие учреждения, если потомки бывших жителей начнут возвращаться. Это удивительный по своей красоте край", — подчеркнул Кадыров.
Он поручил ответственным министрам ускоренными темпами вести прокладку дорог, построить новый мост через реку, начать активную подготовку к Году района.
В 2012 году по инициативе Кадырова район был воссоздан как отдельная административно-территориальная единица. Власти республики проложили дорогу, начали реконструкцию исторических башен, однако динамичного развития местности в последующие годы не наблюдалось.