Эксперт исключил улучшение отношений России и США после выборов в конгресс

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Независимо от результатов промежуточных выборов в конгресс США, отношения с Россией не улучшатся, потому что подозрительное отношение к РФ является общим для республиканцев и демократов, считает американский эксперт клуба "Валдай", сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин.

"Что касается американских отношений (с Россией) и санкций, то ослабления нынешнего политического противостояния США в отношении России не будет, независимо от результатов промежуточных выборов. Да и, честно говоря, после многих других будущих выборов. Подозрительное, если не враждебное, отношение к России стало одним из немногих вопросов, по которым существует широкое двухпартийное согласие", — сказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай".

Относительно результатов самих выборов эксперт прогнозирует, что демократы вернут себе контроль над Палатой представителей.

"Поляризационный стиль президента Дональда Трампа, непропорциональное влияние торговых войн на глубинку Америки, низкая заработная плата, вероятно, приведут к катастрофе на выборах для республиканцев", — прогнозирует Рубин. В то же время возможная победа демократов не означает, что они начнут процедуру импичмента президента Дональда Трампа, считает эксперт.

"Для демократов разговоры об импичменте тактически более эффективны, чем настоящее начало процедуры импичмента", — отметил он.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.