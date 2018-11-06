Замглавы МИД Михаил Богданов встретился с послом Катара

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Катара в Москве Фахда Аль-Аттыйю, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и в Сирии, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, а также ключевые аспекты ближневосточной проблематики с акцентом на складывающуюся обстановку в Сирии, на палестинских территориях и в зоне Персидского залива", — сообщил МИД.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

На полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что страна соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций. Но США предупредили, что будут вводить санкции против любых компаний, которые попытаются нарушить их режим.

МИД РФ заявил, что СВПД себя полностью оправдывает и доказывает свою эффективность. Также Россия осудила "новые деструктивные действия США", которые ухудшают глобальную безопасность и наносят мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия.