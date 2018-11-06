Песков не стал комментировать слова Лукашенко о военной базе в Белоруссии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он не видит необходимости в наличии на территории Белоруссии иностранных военных баз, в том числе российских.

Ранее Лукашенко заявил, что вопрос размещения российской военной базы на территории Белоруссии — надуманная проблема. Он отметил, что Белоруссия находится "в военно-политическом союзе с Россией", и в размещении на территории страны российской военной базы нет необходимости, поскольку Белоруссия сама "обеспечит те функции", которые на нее возложены.

"Я оставлю без комментариев абсолютно эту фразу. Вы знаете, что у нас Союзное государство, вы знаете, что мы являемся членами ОДКБ и других объединений совместных, и ЕврАзЭС, поэтому Белоруссия — наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия", — сказал Песков журналистам.

"Я просто не знаю, какой контекст у этой фразы. Наверное, но поскольку я точно не знаю, я не хотел бы гадать на кофейной гуще", — добавил Песков, комментируя уточнение, что высказывание белорусского президента может быть связано с планами создания в Польше американской военной базы.