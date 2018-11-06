Путин проведет заседание комиссии по ВТС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня внутренняя встреча, несколько совещаний, в частности президент проведет в середине дня заседание комиссии по ВТС, достаточно регулярное мероприятие. Традиционно он обращается со словами в начале заседания – это будет публичной частью", — сказал Песков журналистам.