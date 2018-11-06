В Кремле не стали комментировать обвинения во вмешательстве в выборы в США

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отказываются комментировать очередные обвинения в адрес России касательно ее вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США.

"Мы не можем реагировать на абстрактных аналитиков в области кибербезопасности, ибо мы не знаем, кто они, понимают ли что-то вообще в кибербезопасности и так далее", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что, по данным американских аналитиков, Россия и связанные с властями организации продолжают вмешиваться в выборы в США, в частности, в этот раз это касается промежуточных выборов в Конгресс.

"Я не готов такие точки зрения комментировать", — добавил Песков, отвечая на уточнение журналистов о том, что это могли быть аналитики, связанные с Атлантическим советом.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин также заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования "вмешательства" в выборы и предполагаемых связей РФ с Дональдом Трампом, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, и на развитие отношений между странами.