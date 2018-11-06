В Кремле не видят тенденций к нормализации отношений с США

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кремль пока не видит тенденций к нормализации отношений США и России, а также полагает, что промежуточные выборы в США не внесут некую ясность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это (выборы. — Прим. ред.) внесет какую-то ясность. Пока, скажем так, каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", — сказал он.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). США в ходе избирательной кампании фактически разделены пополам на демократов и республиканцев. В большинстве штатов решающими для победы могут стать несколько процентных пунктов.