В Совфед поступили заявления замгенпрокурора Гуцана и Семчишина об отставке

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Замгенпрокурора РФ Александр Гуцан написал заявление об отставке, оно поступило в Совет Федерации и, в соответствии с Конституцией, будет рассмотрено сенаторами на заседании 7 ноября, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как сообщил на заседании комитета представитель генпрокуратуры РФ Юрий Пономарев, ранее аналогичное заявление подал другой замгенпрокурора Иван Семчишин. Он уходит на пенсию по выслуге лет, Гуцан — на другую работу.

В свою очередь полпред президента в СФ Артур Муравьев сообщил, что сенаторы рассмотрят соответствующие представления главы государства об отставке Гуцана и Семчишина, они уже поступили в Совфед.

Клишас заявил, что информация о новом месте работы Гуцана появится в ближайшее время. "В ближайшее время информацию о его новом месте работы мы все получим", — сказал сенатор.

уже три места замгенпрокурора. Первое стало вакантным после гибели в начале октября занимавшего эту должность Саака Карапетяна.