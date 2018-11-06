МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект закона о реформе процессуального законодательства, которым, в частности, предлагалось отказаться от составления мотивировочной части судебного решения по большинству дел.

Проект был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в феврале этого года. Как отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, проект является важным шагом в реформировании и модернизации судопроизводства, в унификации процессуальных кодексов. Крашенинников отметил, что работа по законопроекту ведется с февраля этого года в разных форматах: были проведены многочисленные заседания рабочих групп, совещания, ко второму чтению поступило более 150 поправок.

"Одним из наиболее спорных изменений, которое предлагалось первоначальной редакцией законопроекта, являлся отказ от составления мотивировочной части судебного решения по большинству дел. С учетом поправок, из законопроекта исключаются нормы об отказе от составления мотивировочной части судебного решения. Таким образом, структура судебных решений останется без изменений — то есть в полном объеме, включая мотивировочную часть", — заявил Крашенинников.

Он добавил, что отказ от составления мотивировочной части решения суда в качестве общего правила мог привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию, к усилению закрытости судебной власти.

Кроме того, с учетом поправок из проекта исключены положения о запрете изменения договорной подсудности. Таким образом, стороны и в дальнейшем смогут изменять договорную подсудность по своему усмотрению, подчеркнул Крашенинников.

Проектом также предлагается установить, что представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных дел могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности, за исключением дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или районными судами.

"Требование профессионального представительства не распространяется на представителей в силу закона, а это не только законные представители. Это, например, представители профсоюзов по трудовым спорам, арбитражные управляющие, патентные поверенные — эти категории могут не иметь высшего юридического образования или ученой степени для представительства в суде", — сказал Крашенинников.

Кроме того, первоначальной редакцией законопроекта предлагалось ввести институт "поверенного", чьи полномочия состоят в возможности давать объяснения суду в присутствии представителя, а также получать судебные извещения, вызовы и копии судебных актов. С учетом всестороннего обсуждения, поправками ко второму чтению эти положения из законопроекта исключены.