В Совфеде рассмотрели заявление липецкого сенатора о сложении полномочий

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор от исполнительной власти Липецкой области Ираида Тихонова написала заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий, оно было рассмотрено во вторник на заседании комитета Совета Федерации по регламенту.
Как сообщила ранее РИА Новости представитель совета депутатов Липецкой области, Королев может стать сенатором от исполнительной власти региона, если получит мандат в областном совете депутатов, на который он имеет право после выборов в 2016 году.
По словам собеседницы агентства, статус врио не помешает Артамонову делегировать человека в Совет Федерации, однако сначала пост сенатора будет предложен другим кандидатам из списка бывшего губернатора.