В Совфеде рассмотрели заявление липецкого сенатора о сложении полномочий

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор от исполнительной власти Липецкой области Ираида Тихонова написала заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий, оно было рассмотрено во вторник на заседании комитета Совета Федерации по регламенту.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Тихонова намерена в ближайшем будущем сложить полномочия. По данным источника, после этого кресло сенатора займет бывший губернатор Липецкой области Олег Королев, которого в Совет Федерации должен делегировать врио губернатора региона Игорь Артамонов.

Как сообщила ранее РИА Новости представитель совета депутатов Липецкой области, Королев может стать сенатором от исполнительной власти региона, если получит мандат в областном совете депутатов, на который он имеет право после выборов в 2016 году.

По словам собеседницы агентства, статус врио не помешает Артамонову делегировать человека в Совет Федерации, однако сначала пост сенатора будет предложен другим кандидатам из списка бывшего губернатора.