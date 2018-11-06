Жириновский пригласил свердловскую чиновницу на мастер-класс

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригласил в Госдуму на свой мастер-класс по общению с молодежью руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению.

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. На записи женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание чиновницы и обещал разобраться в ситуации.

"Глацких приглашаем на ближайший наш круглый стол в Госдуме — 26 ноября мы соберемся в малом зале пообщаться со студентами, я проведу мастер-класс для Глацких и других ответственных за эту сферу", — сказал Жириновский журналистам.

При этом он подчеркнул, что увольнять чиновников можно и за каждую фразу, но проблему это не решит. Политик пояснил, что проблема как раз заключается в том, что власть не умеет общаться с молодежью.

"Прежде всего, зачем на министерские посты берут людей из спорта? Это совсем другая сфера. И очень молодая девушка, 29 лет. Это тоже крайность — то старые везде сидят, то слишком молодые без опыта. Нужна золотая середина — возраст 35-55 лет. А Глацких слишком юная для своей работы, она не знает, что молодым людям говорить", — считает Жириновский.

Он также предложил создать всероссийский кадровый конкурс под эгидой ЛДПР. "Мы научим, как подбирать кадры для работы с молодежью", — добавил политик.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она возглавила департамент молодежной политики Свердловской области.