ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Депутаты Приморья поддержали проект, возвращающий прямые выборы мэров

01132
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВыборы в Приморье. Архивное фотоВыборы в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Комитет по региональной политике и законности парламента Приморья поддержал законопроект врио губернатора края Олега Кожемяко, который предполагает возвращение прямых выборов мэров и глав районов края, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания комитета.

Максим Сурайкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сурайкин подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы Приморья
Ранее сообщалось, что Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона. Депутат заксобрания края Артем Самсонов (КПРФ) сообщал, что внес законопроект о возвращении прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов 4 октября.

На очередном заседании комитета по региональной политике и законности во вторник депутаты рассмотрели в первом чтении два законопроекта "О внесении изменений в статью 3 Закона Приморского края "О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований", предложенные Самсоновым и Кожемяко.

Проект коммуниста предлагает вернуть прямые выборы, проект врио губернатора — предоставить возможность выбирать между прямыми выборами и избранием решением конкурсной комиссии. Как сообщил на заседании председатель комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулат Текиев, эти законопроекты являются альтернативными и рассматриваются в первом чтении одновременно.

Андрей Ищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья
"Мы данный законопроект вносим не первый раз. Последовательно каждый год мы вносим эту инициативу… В обществе есть спрос на выборы, на всеобщие выборы", — сказал Самсонов.

Он отметил, что перед прямыми выборами власть решает сразу много социальных вопросов, а когда главу города или района назначают, для населения этот факт проходит незамеченным.

Директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, представляющий законопроект Кожемяко, сообщил, что устанавливать безальтернативный вариант неправильно. "Нужно дать возможность органам местного самоуправления, исходя из ситуации на территории, выбирать ту модель избрания главы муниципального образовании, которая была бы наиболее подходящей", — отметил Ясевич.

"Учитывая отрицательное заключение Совета муниципальных образований Приморья, рекомендовать проект закона Самсонова отклонить", — сказал Текиев. Пять депутатов проголосовали "за", один "против", остальные воздержались.

Почти все члены комитета, кроме одного воздержавшегося, поддержали законопроект Кожемяко, рекомендовав законодательному собранию Приморского края принять его в первом чтении.

Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Кожемяко хочет создать центры торговли производителей Северо-Восточной Азии
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал. На очередном заседании 25 октября депутаты Владивостока вновь не приняли решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, решив к 29 ноября подготовить поправки к проекту о выборах мэра.

По действующему законодательству, выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена