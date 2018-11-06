ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Комитет по региональной политике и законности парламента Приморья поддержал законопроект врио губернатора края Олега Кожемяко, который предполагает возвращение прямых выборов мэров и глав районов края, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания комитета.

Ранее сообщалось, что Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона. Депутат заксобрания края Артем Самсонов (КПРФ) сообщал, что внес законопроект о возвращении прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов 4 октября.

На очередном заседании комитета по региональной политике и законности во вторник депутаты рассмотрели в первом чтении два законопроекта "О внесении изменений в статью 3 Закона Приморского края "О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований", предложенные Самсоновым и Кожемяко.

Проект коммуниста предлагает вернуть прямые выборы, проект врио губернатора — предоставить возможность выбирать между прямыми выборами и избранием решением конкурсной комиссии. Как сообщил на заседании председатель комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулат Текиев, эти законопроекты являются альтернативными и рассматриваются в первом чтении одновременно.

"Мы данный законопроект вносим не первый раз. Последовательно каждый год мы вносим эту инициативу… В обществе есть спрос на выборы, на всеобщие выборы", — сказал Самсонов.

Он отметил, что перед прямыми выборами власть решает сразу много социальных вопросов, а когда главу города или района назначают, для населения этот факт проходит незамеченным.

Директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, представляющий законопроект Кожемяко, сообщил, что устанавливать безальтернативный вариант неправильно. "Нужно дать возможность органам местного самоуправления, исходя из ситуации на территории, выбирать ту модель избрания главы муниципального образовании, которая была бы наиболее подходящей", — отметил Ясевич.

"Учитывая отрицательное заключение Совета муниципальных образований Приморья, рекомендовать проект закона Самсонова отклонить", — сказал Текиев. Пять депутатов проголосовали "за", один "против", остальные воздержались.

Почти все члены комитета, кроме одного воздержавшегося, поддержали законопроект Кожемяко, рекомендовав законодательному собранию Приморского края принять его в первом чтении.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал. На очередном заседании 25 октября депутаты Владивостока вновь не приняли решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии, решив к 29 ноября подготовить поправки к проекту о выборах мэра.

По действующему законодательству, выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.