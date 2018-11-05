Лавров назвал причину напряженности в отношениях между Западом и Россией

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Причина напряжённости в отношениях между странами Запада и Россией заключается в стремлении Запада сохранить собственное глобальное лидерство любой ценой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В независимой внешней политике России, нашей самостоятельной позиции по ключевым проблемам современности видят угрозу американскому, в целом западному глобальному доминированию. В этой связи против нас энергично применяют односторонние экономические санкции, другие инструменты сдерживания – от наращивания военной активности вблизи наших границ до беспрецедентной по размаху антироссийской информационной кампании", — добавил министр.