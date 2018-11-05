Лавров назвал причину напряженности в отношениях между Западом и Россией

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Причина напряжённости в отношениях между странами Запада и Россией заключается в стремлении Запада сохранить собственное глобальное лидерство любой ценой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Основная причина заключается в стремлении ряда государств Запада сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене, продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счет других членов мирового сообщества", — заявил Лавров в интервью испанской газете "Эль Паис"

"В независимой внешней политике России, нашей самостоятельной позиции по ключевым проблемам современности видят угрозу американскому, в целом западному глобальному доминированию. В этой связи против нас энергично применяют односторонние экономические санкции, другие инструменты сдерживания – от наращивания военной активности вблизи наших границ до беспрецедентной по размаху антироссийской информационной кампании", — добавил министр.