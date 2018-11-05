Лавров: Россия давно предлагает США устранить "раздражители" в отношениях

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва давно предлагает Вашингтону заняться устранением многочисленных "раздражителей" в двусторонних отношениях, однако США последовательно уклоняются, ссылаясь на общую неблагоприятную атмосферу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Однако, по его словам, на практике решать отдельные вопросы пока не получается из-за позиции американской стороны.
"К примеру, давно предлагаем заняться устранением многочисленных "раздражителей" в двусторонней сфере отношений – будь то неприемлемая ситуация с арестами наших граждан по американским запросам в третьих странах или положение усыновленных из России детей в США. Многие из них вполне можно было бы урегулировать при наличии доброй воли с обеих сторон. Однако в Вашингтоне последовательно уклоняются от поиска развязок, ссылаясь на общую неблагоприятную атмосферу отношений, ситуацию на Украине, в Сирии и другое", — отметил Сергей Лавров.